В Южной Корее оштрафовали иностранные банки за нарушение правил "коротких" продаж

Южнокорейский регулятор оштрафовал ряд международных финансовых институтов, включая JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, за нарушение правил "коротких" продаж (short selling).

Южнокорейский регулятор оштрафовал ряд международных финансовых институтов, включая JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, за нарушение правил "коротких" продаж (short selling).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, комиссия по финансовым услугам Южной Кореи сообщила, что это решение было принято накануне, но не раскрыла суммы штрафов.

По данным, наибольший штраф должна заплатить японская Nomura - 9,8 млрд вон ($6,8 млн). Штрафы, наложенные на UBS - 3,7 млрд вон ($2.5 млн), JPMorgan - 1,4 млрд вон ($966 тыс.) и Morgan Stanley - 1,3 млрд вон ($897 тыс.).

Южная Корея сохраняет временный запрет на "короткие" продажи акций местных компаний, стремясь создать систему отслеживания этой торговой практики, которая часто усиливает рыночную волатильность.

Отмечается, что необеспеченные "короткие" продажи в стране строго запрещены.