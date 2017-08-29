Южнокорейские военные подтвердили, что ракета из КНДР пролетела над Японией

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Военные Южной Кореи подтвердили пуск на рассвете во вторник новой ракеты КНДР, которая перелетела через северо-восток Японии.

Как передает Report, об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

"Северная Корея сегодня в 05.57 (00.57 по бакинскому времени) утра в районе города Сунан близ Пхеньяна произвела пуск ракеты в сторону Японского моря", — приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов.

Военные также подтвердили сообщения японского канала NHK о том, что ракета перелетела через северо-восток Японии.

Выпущенная КНДР в сторону Японии баллистическая ракета упала в Тихом океане. Как сообщают местные СМИ, снаряд распался на три части на расстоянии 1180 километров от острова Хоккайдо.