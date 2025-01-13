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Южнокорейская разведка сообщила о возможном визите лидера КНДР в РФ в мае

Южнокорейская разведка сообщила о возможном визите лидера КНДР в РФ в мае Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине нынешнего года.
Другие страны
13 января 2025 г. 14:31
Южнокорейская разведка сообщила о возможном визите лидера КНДР в РФ в мае

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине нынешнего года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителей Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

"КНДР взвешивает возможность визита Ким Чен Ына в Россию в первой половине этого года", - сообщили в службе.

Отмечается, что такое мнение прозвучало в ходе закрытого заседания парламентского комитета по разведке.

Южнокорейские СМИ в этой связи предполагают, что визит может состояться в мае и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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