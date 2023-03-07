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Южнокорейская разведка сообщила о наличии трех детей у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка сообщила о наличии трех детей у Ким Чен Ына По данным южнокорейской разведки у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына трое детей.
Другие страны
7 марта 2023 г. 15:52
Южнокорейская разведка сообщила о наличии трех детей у Ким Чен Ына

По данным южнокорейской разведки у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына трое детей.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что кроме дочери, которая появляется на публике с лидером КНДР, у Ким Чен Ына также есть сын-первенец и еще один ребенок, пол которого не известен.

Также в докладе южнокорейской разведки подчеркивается, что слухи о том, что у лидера Северной Кореи есть проблемы со здоровьем не подтвердились.

Ранее министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се заявил, что "слишком рано" определять, станет ли дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына, Чжу Э его наследницей, несмотря на ее частые публичные появления.

В Сеуле считают, что Ким Чен Ын "четко продемонстрировал" свое намерение передать власть четвертому представителю его семьи, хотя "слишком рано" считать Чжу Э преемником, отмечая, что общество КНДР "гораздо более патриархально", чем общество Южной Кореи.

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Версия на английском языке N.Korean leader's first child is son: Seoul's spy agency

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