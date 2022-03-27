Южнокорейская разведка обнаружила признаки подготовки КНДР к ядерному испытанию

По данным южнокорейской разведки, на северокорейском ядерном полигоне Пхуенгери ведутся работы по восстановлению одного из четырех туннелей для подземных ядерных испытаний, которые были закрыты ранее.

По данным южнокорейской разведки, на северокорейском ядерном полигоне Пхуенгери ведутся работы по восстановлению одного из четырех туннелей для подземных ядерных испытаний, которые были закрыты ранее.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным разведки, которые приводит агентство, ведутся работы по созданию бокового входа в 3-й туннель. Как заявил один из источников, восстановить объект можно будет через месяц.

На полигоне Пхуенгери есть четыре туннеля, которые были официально закрыты в 2018 году. Работы по их сносу проводились на глазах у небольшой группы приглашенных иностранных журналистов в целях демонстрации мирных намерений КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

Агентство отмечает "возросшие опасения" новых испытаний Пхеньяна после того, как на прошлой неделе КНДР произвели испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Эксперты говорят, что КНДР могут испытать небольшое тактическое ядерное оружие во время национального праздника 25 апреля в день основания Корейской народно-революционной армии (КНРА).

25 марта Северная Корея сообщила об успешном проведении испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына. Это уже 11-й запуск ракеты с территории Северной Кореи с начала 2022 года.