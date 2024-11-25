Южнокорейская прокуратура требует 5 лет тюрьмы для главы Samsung

В апелляционном суде Южной Кореи прокуроры добиваются наказания для председателя Samsung Electronics Джей Й. Ли по обвинению в манипуляциях с акциями и мошенничестве при слиянии дочерних компаний.

В апелляционном суде Южной Кореи прокуроры добиваются наказания для президента Samsung Electronics Ли Джэ Ёна по обвинению в манипуляциях с акциями и мошенничестве при слиянии дочерних компаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Южнокорейская прокуратура запросила пятилетний тюремный срок для Ли Джэ Ёна в рамках апелляционного рассмотрения дела о спорном слиянии дочерних компаний. Это слияние, по мнению обвинения, способствовало усилению контроля Ли Ёна над корпорацией.

В феврале Центральный районный суд Сеула оправдал Ли Джэ Ёна по обвинениям в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании акциями, однако прокуратура подала апелляцию.

Прокуроры настаивают на пересмотре оправдательного приговора, утверждая, что действия Ли нанесли ущерб акционерам и нарушили законы о корпоративной прозрачности.

Отметим, что Ли Джэ Ён ранее уже был вовлечен в громкие судебные процессы, связанные с коррупцией, но в 2022 году он получил президентское помилование, что позволило ему продолжить руководить Samsung.