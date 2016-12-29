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    Южнокорейская фирма построит нефтеперерабатывающий завод в Иране за $1,9 млрд

    Стороны сделки планируют подписать официальный документ в следующем месяце

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Южнокорейская строительная фирма Daelim получила государственный приоритет на заключение сделки с Ираном по расширению нефтеперерабатывающих мощностей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Yonhap, стоимость сделки оценивается в $1,9 млрд.

    Компания займется строительством нефтеперерабатывающего завода в Иране.

    Стороны сделки планируют подписать официальный документ на строительство сроком в четыре года в следующем месяце. Эта сделка станет крупнейшей между Ираном и строительной компанией.

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