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Южная Корея заявила о намерении принять участие в фонде НАТО по поддержке Украины

Южная Корея заявила о намерении принять участие в фонде НАТО по поддержке Украины Республика Корея планирует принять участие в фонде НАТО, предназначенном для поддержки Украины.
Другие страны
12 июля 2023 г. 16:04
Южная Корея заявила о намерении принять участие в фонде НАТО по поддержке Украины

Республика Корея планирует принять участие в фонде НАТО, предназначенном для поддержки Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Юн Сок Ёль в ходе саммита стран НАТО и их партнеров в Вильнюсе.

"Мы планируем принять участие в целевом фонде НАТО для Украины", - привело агентство Yonhap слова Юн Сок Ёля. Он отметил, что Республика Корея в 2023 году поставила Киеву оборудование для разминирования, машины скорой помощи, а также предметы гуманитарного характера. Южнокорейский лидер обещал продолжить поддерживать Украину до окончания конфликта.

Южнокорейские власти предоставляли гуманитарную и финансовую помощь Киеву, но не передавали оружие. В апреле Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки вооружений в случае "грубых нарушений законов войны".

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