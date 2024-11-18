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Южная Корея заявила о готовности добиваться санкций в отношении России и КНДР

Южная Корея заявила о готовности добиваться санкций в отношении России и КНДР Сеул будет добиваться введения санкций в отношении России и КНДР за осуществление ими военного сотрудничества.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 17:15
Южная Корея заявила о готовности добиваться санкций в отношении России и КНДР

Сеул будет добиваться введения санкций в отношении России и КНДР за осуществление ими военного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью бразильским газетам "Глобу" и "Фолья ди Сан-Паулу".

"Мы будем плотно взаимодействовать с нашими союзниками и партнерами, чтобы в отношении российско-северокорейского военного сотрудничества осуществлялись мощные и действенные санкции", - сказал он.

Он заявил, что взаимодействие России и КНДР является "прямым вызовом международному режиму мира" и будет стимулировать Пхеньян на "значительно более мощные провокации из-за спины России".

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