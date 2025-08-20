Южная Корея заявила, что добивается примирения с КНДР в интересах обеих сторон

Администрация президента Республики Корея заявила, что глава государства Ли Чжэ Мён ведет примирительную политику в отношении КНДР в интересах обеих сторон.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Администрация Ли Чжэ Мёна принимает инициативные меры по обеспечению мира на Корейском полуострове не из каких-либо эгоистичных интересов, эти меры принимаются ради стабильности и процветания и Юга, и Севера", - заявили в администрации. "Правительство оставит позади эру враждебности и конфронтации ради новой эпохи мирного сосуществования и сопроцветания на Корейском полуострове", - добавили в офисе главы южнокорейского государства.