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Южная Корея запустит второй разведывательный спутник

Южная Корея запустит второй разведывательный спутник Второй южнокорейский разведывательный спутник будет запущен 8 апреля.
Другие страны
5 апреля 2024 г. 08:12
Южная Корея запустит второй разведывательный спутник

Второй южнокорейский разведывательный спутник будет запущен 8 апреля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

Спутник будет запущен с территории Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида 7 апреля по местному времени, но в 08:17 по сеульскому времени 8 апреля (03:17 - бакинское, 8 апреля). Аппарат будет отправлен на орбиту на ракете Falcon 9 компании SpaceX, как и первый южнокорейский разведывательный спутник, который был запущен 1 декабря.

21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1", этому предшествовали две неудачные попытки.

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик говорил, что КНДР может форсировать запуск, чтобы опередить Сеул. Аналогичное предположение он сделал недавно - перед запуском второго спутника. Всего в рамках программы Сеул планирует до 2025 года запустить пять спутников для наблюдения за КНДР. Как полагают специалисты, пять таких аппаратов смогут обеспечить постоянное слежение с интервалом в два часа.

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Версия на английском языке South Korea to launch second home-grown spy satellite on Monday

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