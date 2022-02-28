Южная Корея запретит экспорт в Россию стратегических материалов

Южная Корея приняла решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией вокруг Украины.

Южная Корея приняла решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил МИД Республики Корея.

"В качестве санкций против России наше правительство запрещает экспорт в Россию стратегических материалов, усиливая процедуру проверки экспорта", - говорится в сообщении МИД.

Что касается экспортного контроля нестратегических материалов, включая 57 позиций, которые попадают под санкции США, включая полупроводники, компьютеры, сенсоры, связь, авиационную и космическую отрасли и другие, то соответствующие ведомства Южной Кореи рассмотрят возможные ограничения и в будущем расширят санкции против РФ, указали в ведомстве.

Сообщается, что Южная Корея уведомила о своем решении США по дипломатическим каналам.