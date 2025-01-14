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Южная Корея зафиксировала запуск нескольких ракет из КНДР

Южная Корея зафиксировала запуск нескольких ракет из КНДР Южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких, как предполагается, баллистических ракет малой дальности из КНДР.
Другие страны
14 января 2025 г. 06:20
Южная Корея зафиксировала запуск нескольких ракет из КНДР

Южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких, как предполагается, баллистических ракет малой дальности из КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Утверждается, что пуск состоялся около 09:30 по местному(04:30 по бакинскому) времени из района города Канге в провинции Чагандо в сторону Японского моря.

"Вооруженные силы усиливают наблюдение на случай дополнительных пусков, обмениваются информацией с США и Японией, поддерживают полную готовность", - заявили в комитете начальников штабов.

По южнокорейским оценкам, ракеты пролетели около 250 км и упали в Японском море. Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок заявил, что запуск баллистических ракет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

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Версия на азербайджанском языке KXDR Yapon dənizi istiqamətində raketlər buraxıb

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