Южная Корея зафиксировала запуск нескольких ракет из КНДР

Южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких, как предполагается, баллистических ракет малой дальности из КНДР.
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Утверждается, что пуск состоялся около 09:30 по местному(04:30 по бакинскому) времени из района города Канге в провинции Чагандо в сторону Японского моря.
"Вооруженные силы усиливают наблюдение на случай дополнительных пусков, обмениваются информацией с США и Японией, поддерживают полную готовность", - заявили в комитете начальников штабов.
По южнокорейским оценкам, ракеты пролетели около 250 км и упали в Японском море. Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок заявил, что запуск баллистических ракет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.