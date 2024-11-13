Южная Корея, Япония и США начинают учения Freedom Edge

Южная Корея, США и Япония начинают в среду трехсторонние учения Freedom Edge, в ходе которых будут отработаны действия в киберпространстве, сфере ПВО и противолодочной борьбы.

Южная Корея, США и Япония начинают в среду трехсторонние учения Freedom Edge, в ходе которых будут отработаны действия в киберпространстве, сфере ПВО и противолодочной борьбы.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

Как отмечается, учения проводятся в соответствии с договоренностью лидеров трех стран, достигнутой в августе 2023 года на саммите в американском Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

В ходе учений будут задействованы американский авианосец George Washington, эсминцы ВС Южной Кореи и морских Сил самообороны Японии.

"Три страны решительно осудили провокационные действия КНДР, в том числе испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты", - приводит агентство заявление КНШ. В южнокорейском командовании называют учения демонстрацией "стремления сдерживать такие угрозы", которыми они считают действия КНДР.