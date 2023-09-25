Южная Корея, Япония и Китай проведут переговоры по возобновлению трехстороннего саммита

Южная Корея, Китай и Япония 26 сентября проведут ряд встреч в Сеуле, посвященных намерениям возобновить трехсторонний саммит, приостановленный в 2019 году.

Южная Корея, Китай и Япония 26 сентября проведут ряд встреч в Сеуле, посвященных намерениям возобновить трехсторонний саммит, приостановленный в 2019 году.

Как передает Report , об этом пишет Bloomberg.

Посол Южной Кореи в Японии Юн Док Мин заявил, что отношения между их странами развиваются очень быстро, чего нельзя сказать о сотрудничестве с Китаем.

"Для стабильности региона было бы лучше, если бы соседние страны сотрудничали и ладили между собой, а не противостояли", - сказал он.

Идею о возобновлении саммита продвигали министры иностранных дел Южной Кореи и Японии во время Генассамблеи ООН. А чиновники трех стран проведут соответствующие переговоры уже 26 сентября. Кроме того, президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су, вероятно, встретятся в кулуарах спортивного мероприятия.

Юн также отметил, что хочет заключить еще одну декларацию с Японией, чтобы закрепить улучшение связей, которые могли бы сохранить стабильность торговых потоков в условиях политической напряженности.