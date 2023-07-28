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Южная Корея вызвала японского дипломата из-за заявления Токио о спорных островах

Южная Корея вызвала японского дипломата из-за заявления Токио о спорных островах Министерство иностранных дел Республики Корея вызвало представителя японского посольства в Сеуле из-за возобновления притязаний Токио на спорные острова Токто (Такэсима).
Другие страны
28 июля 2023 г. 09:50
Южная Корея вызвала японского дипломата из-за заявления Токио о спорных островах

Министерство иностранных дел Республики Корея вызвало представителя японского посольства в Сеуле из-за возобновления притязаний Токио на спорные острова Токто (Такэсима).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Директор департамента Азии и Тихоокеанского региона МИД Республики Корея Со Мин Чжон вызвала исполняющего обязанности заместителя посла Японии в Сеуле Мондо Ямамото, чтобы выразить протест после публикации ежегодного доклада Министерства обороны Японии "Белая книга". Как сообщает агентство, японский дипломат отказался комментировать ситуацию.

Отмечается, что Япония заявляет о своих притязаниях на острова 19-й год подряд.

Острова Токто являются предметом спора между Токио и Сеулом. В настоящее время этот архипелаг контролирует Республика Корея. Он был включен в состав японской префектуры в 1905 году, однако после Второй мировой войны Япония лишилась контроля над ним.

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