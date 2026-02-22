Южная Корея выразила протест Японии в связи с мероприятием, посвященным спорным островам

Южная Корея выразила протест в связи с проведением в Японии правительственного мероприятия, посвященного группе спорных островов между двумя странами, назвав этот шаг необоснованным утверждением суверенитета над своей территорией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Корея.

Отмечается, что Сеул решительно возражает против проведения "Дня Такэсима", организованного префектурой Симанэ, а также против участия в церемонии высокопоставленного представителя японского правительства, и призывает Японию немедленно отменить данное мероприятие.

"Токто является суверенной территорией Южной Кореи с исторической, географической точки зрения и в соответствии с международным правом", - подчеркнули в министерстве, призвав Японию отказаться от, как было сказано, беспочвенных притязаний и с должным смирением взглянуть на историю.

Министерство также вызвало в ведомство высокопоставленного японского дипломата для вручения официального протеста.

В свою очередь, представитель МИД Японии сообщил, что в воскресенье никто не был доступен для комментариев. Телефонный звонок в канцелярию премьер-министра остался без ответа. На церемонию был направлен вице-министр из Секретариата Кабинета, а не министр кабинета.

Напомним, что небольшие островки, известные в Японии как Такэсима, а в Южной Корее как Токто, которые находятся под контролем Сеула, на протяжении долгого времени остаются источником напряженности между двумя соседними государствами. Их отношения по-прежнему омрачены спорами, корни которых уходят в период колониального господства Японии на Корейском полуострове с 1910 по 1945 год.

Сеул неоднократно выражал протест против территориальных притязаний Японии на острова, в том числе двумя днями ранее - в связи с заявлениями главы японского МИД в ходе парламентского выступления, в котором Токио вновь подтвердил свой суверенитет над этими островами.

Спорная территория расположена в богатых рыбных районах и, по утверждению Сеула, может находиться над крупными залежами газовых гидратов природного газа, стоимость которых может исчисляться миллиардами долларов.