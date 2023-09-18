Южная Корея выделит свыше $200 млн на разработку ракеты для уничтожения подземных бункеров

Республика Корея планирует вложить 218 млн долларов в разработку новой ракеты, способной поражать подземные укрепления.

Республика Корея планирует вложить 218 млн долларов в разработку новой ракеты, способной поражать подземные укрепления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным национального Управления программ оборонных закупок (DAPA), новая разработка будет превосходить уже имеющуюся аналогичную систему вооружений по таким ключевым показателям, как дальность действия и пробивная способность. DAPA не предоставило подробностей о технических характеристиках нового оружия, однако ожидается, что дальность его применения возрастет со 180 км до 300 км. Усовершенствованная версия ракеты класса "поверхность-поверхность" будет размещаться на мобильных пусковых установках.

Как отмечает издание, новый боеприпас позволит наносить высокоточные удары по целям, укрытым в тоннелях и бункерах.

В проекте, завершение работ над которым запланировано на 2027 год, задействованы ведущие южнокорейские оборонные компании. DAPA будет осуществлять надзор за ходом проведения работ.

Ранее в этом году ведомство объявило о запуске программы по разработке усовершенствованной версии тактической ракеты класса "поверхность - поверхность" KTSSM, на что было выделено 1,55 трлн вон (1,17 млрд долларов). Планируется, что ее создание завершат к 2032 году.