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Южная Корея вводит санкции против лиц и организаций, связанных с РФ и КНДР

Южная Корея вводит санкции против лиц и организаций, связанных с РФ и КНДР Республика Корея решила ввести санкции против пяти организаций, четырех судов и восьми физических лиц из-за имеющей место торговли оружием между РФ и КНДР.
Другие страны
27 июня 2024 г. 13:37
Южная Корея вводит санкции против лиц и организаций, связанных с РФ и КНДР

Республика Корея решила ввести санкции против пяти организаций, четырех судов и восьми физических лиц из-за имеющей место торговли оружием между РФ и КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

В ведомстве отметили, что укрепление военного и экономического сотрудничества между РФ и КНДР вследствие заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве представляет угрозу интересам национальной безопасности Республики Корея.

"Поэтому было решено ввести санкции с 1 июля против пяти организаций, четырех судов и восьми физических лиц из России, Северной Кореи и третьих стран в связи с незаконными действиями, касающимися перевозки оружия между Россией и Севером, поставок нефти и разработки ядерного оружия и ракет", - говорится в сообщении.

В число пяти организаций вошли Transmorflot (РФ), M Leasing (РФ), IBEX Shipping (Кипр), Euromarket (Южная Осетия) и ракетное управление КНДР. Все четыре судна названы российскими: Patriot, Neptun, Bella, Bogatyr. Восемь физических лиц - граждане КНДР.

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