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Южная Корея ввела санкции против еще восьми граждан КНДР

Южная Корея ввела санкции против еще восьми граждан КНДР Республика Корея ввела ограничения против еще восьми граждан КНДР, в числе которых руководитель разведывательного органа народной республики, за торговлю запрещенными международными санкциями товарами, включая оружие, а также за незаконную деятельность в
Другие страны
27 декабря 2023 г. 06:46
Южная Корея ввела санкции против еще восьми граждан КНДР

Республика Корея ввела ограничения против еще восьми граждан КНДР, в числе которых руководитель разведывательного органа народной республики, за торговлю запрещенными международными санкциями товарами, включая оружие, а также за незаконную деятельность в киберсфере в качестве ответа на запуск межконтинентальной баллистической ракеты 18 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Наше правительство, реагируя на запуск баллистической ракеты большой дальности 18 декабря, которая серьезно угрожала безопасности и миру на Корейском полуострове и на планете, ввело самостоятельные санкции против восьми жителей Северной Кореи, связанных с торговлей подсанкционными товарами, включая оружие, а также с незаконной деятельностью в киберсфере", - заявили в Сеуле.

Среди них Ли Чхан Хо, указанный как глава разведывательного управления генерального штаба Корейской народной армии. В Сеуле считают, что спецслужба стоит за группировками хакеров, такими как Kimsuky, Lazarus, Andariel, которые подозреваются в получении технологий и иностранной валюты с помощью незаконной деятельности.

"Наше правительство обозначало, что провокации будут иметь последствия. Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом, включая США, Японию, чтобы Северная Корея поняла это, прекратила провокации и перешла к денуклеаризации", - отметили в министерстве. Это 14-й пакет санкций против КНДР при президенте Юн Сок Ёле, инаугурация которого состоялась в мае 2022 года. Теперь рестрикции действуют в отношении 83 физических и 53 юридических лиц.

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