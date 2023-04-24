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Южная Корея ввела новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси

Южная Корея ввела новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси Южная Корея ввела новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси, запретив поставки более 740 товаров в РФ и Беларусь.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 17:48
Южная Корея ввела новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси

Южная Корея ввела новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси, запретив поставки более 740 товаров в эти страны.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap News Agency ссылкой на решение министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

"Это ответ на агрессию России в отношении Украины. Решение вступит в силу в пятницу", - говорится в сообщении.

Правительство добавило еще 740 товаров, принадлежащих к полупроводникам, химикатам, стали, автомобилям, машинам, квантовым компьютерам и т.п., к списку товаров, запрещенных к отправке в Россию и Беларусь. Это значительно увеличило общее количество товаров в списке до 798 позиций.

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Версия на английском языке South Korea introduces new measures of export controls against Russia, Belarus

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