Южная Корея ввела новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси

Южная Корея ввела новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси, запретив поставки более 740 товаров в РФ и Беларусь.

Южная Корея ввела новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси, запретив поставки более 740 товаров в эти страны.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap News Agency ссылкой на решение министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

"Это ответ на агрессию России в отношении Украины. Решение вступит в силу в пятницу", - говорится в сообщении.

Правительство добавило еще 740 товаров, принадлежащих к полупроводникам, химикатам, стали, автомобилям, машинам, квантовым компьютерам и т.п., к списку товаров, запрещенных к отправке в Россию и Беларусь. Это значительно увеличило общее количество товаров в списке до 798 позиций.