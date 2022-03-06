Южная Корея введет экспортные ограничения в отношении Беларуси

Правительство Республики Корея введет экспортные ограничительные меры в отношении Беларуси.

Правительство Республики Корея введет экспортные ограничительные меры в отношении Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в воскресенье на сайте южнокорейского МИД.

"Правительство Южной Кореи сегодня приняло решение ввести меры по контролю экспорта в Беларусь исходя из фактической поддержки этой страной российской специальной военной операции в Украине", - отмечается в пресс-релизе. Ограничения в отношении Минска будут теми же, что Сеул ввел 28 февраля в отношении Москвы, отмечает МИД.

"Южнокорейское правительство проинформирует о своем решении соответствующие стороны, включая США, и будет расширять меры поддержки корейских компаний и граждан, на которых эти шаги могут оказать негативное воздействие", - отмечается в сообщении.