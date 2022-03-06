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Южная Корея введет экспортные ограничения в отношении Беларуси

Южная Корея введет экспортные ограничения в отношении Беларуси Правительство Республики Корея введет экспортные ограничительные меры в отношении Беларуси.
Другие страны
6 марта 2022 г. 16:52
Южная Корея введет экспортные ограничения в отношении Беларуси

Правительство Республики Корея введет экспортные ограничительные меры в отношении Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в воскресенье на сайте южнокорейского МИД.

"Правительство Южной Кореи сегодня приняло решение ввести меры по контролю экспорта в Беларусь исходя из фактической поддержки этой страной российской специальной военной операции в Украине", - отмечается в пресс-релизе. Ограничения в отношении Минска будут теми же, что Сеул ввел 28 февраля в отношении Москвы, отмечает МИД.

"Южнокорейское правительство проинформирует о своем решении соответствующие стороны, включая США, и будет расширять меры поддержки корейских компаний и граждан, на которых эти шаги могут оказать негативное воздействие", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке South Korea to impose export restrictions on Belarus
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Belarusa ixrac məhdudiyyətləri tətbiq edəcək

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