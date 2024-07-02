Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы у границы с КНДР

Южная Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР, которые были приостановлены шесть лет назад в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.

Южная Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР, которые были приостановлены шесть лет назад в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что учения артиллерии прошли в провинциях Кёнгидо и Канвондо. В них были задействованы самоходные артиллерийские установки K-9.

Республика Корея 4 июня решила полностью приостановить выполнение соглашения о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года после запуска шаров с мусором из народной республики. Пхеньян в 2023 году отказался от соблюдения этого соглашения, после того как Сеул перестал выполнять его частично в ответ на запуск разведывательного спутника в ноябре.

На прошлой неделе ВС Республики Корея также проводили учения с боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня "Чхонму" на полигоне в 140 км к юго-западу от Сеула.