О нас

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы у границы с КНДР

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы у границы с КНДР Южная Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР, которые были приостановлены шесть лет назад в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.
Другие страны
2 июля 2024 г. 07:16
Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы у границы с КНДР

Южная Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР, которые были приостановлены шесть лет назад в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что учения артиллерии прошли в провинциях Кёнгидо и Канвондо. В них были задействованы самоходные артиллерийские установки K-9.

Республика Корея 4 июня решила полностью приостановить выполнение соглашения о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года после запуска шаров с мусором из народной республики. Пхеньян в 2023 году отказался от соблюдения этого соглашения, после того как Сеул перестал выполнять его частично в ответ на запуск разведывательного спутника в ноябре.

На прошлой неделе ВС Республики Корея также проводили учения с боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня "Чхонму" на полигоне в 140 км к юго-западу от Сеула.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi