Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы у границы с КНДР

Южная Корея возобновила проведение стрельб на полигонах вблизи границы с КНДР, которые были приостановлены шесть лет назад в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.
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Отмечается, что учения артиллерии прошли в провинциях Кёнгидо и Канвондо. В них были задействованы самоходные артиллерийские установки K-9.
Республика Корея 4 июня решила полностью приостановить выполнение соглашения о снижении напряженности от 19 сентября 2018 года после запуска шаров с мусором из народной республики. Пхеньян в 2023 году отказался от соблюдения этого соглашения, после того как Сеул перестал выполнять его частично в ответ на запуск разведывательного спутника в ноябре.
На прошлой неделе ВС Республики Корея также проводили учения с боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня "Чхонму" на полигоне в 140 км к юго-западу от Сеула.