Южная Корея впервые за 6 лет проведет национальные учения на случай удара с воздуха

Сегодня Южная Корея проведет общенациональные учения для граждан впервые за шесть лет. Учения на случай воздушного налета будут проводиться по всей стране в рамках четырехдневных учений по гражданской обороне Ulchi, которые проходят одновременно с военным

Сегодня Южная Корея проведет общенациональные учения для граждан впервые за шесть лет. Учения на случай воздушного налета будут проводиться по всей стране в рамках четырехдневных учений по гражданской обороне Ulchi, которые проходят одновременно с военными комбинированными учениями Южной Кореи и США под названием Ulchi Freedom Shield 2023.

Как передает Report со ссылкой на агентства Рёнхап, это первые учения такого рода с августа 2017 года. Они продлятся 20 минут, начиная с 14:00 по местному времени, и включат подготовку к гражданской эвакуации, а также ограничение движения в течение 15 минут в 216 определенных местах по всей стране. В то же время будут проводиться учения по передвижению машин экстренных служб.

В 14:00 будет подан сигнал воздушной тревоги, после чего жителям будет необходимо переместиться в ближайшее убежище из 17 тысяч подготовленных мест, включая специализированные убежища, подвалы зданий, подземные торговые центры и станции метро. Гражданам не будет разрешено покидать убежище до 14:15, но после 14:20 они смогут вернуться к своим обычным делам.

Чтобы минимизировать неудобства для населения, больницы, клиники, метро, железные дороги, самолеты, корабли и другой транспорт будут работать в обычном режиме. Также 57 районов, объявленных зонами особого бедствия из-за проливных дождей в июле и тайфуна "Ханун", будут освобождены от проведения учений.