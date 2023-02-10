Южная Корея впервые ввела санкции против КНДР из-за действий в киберсфере

Правительство Республики Корея решило ввести односторонние санкции против четырех физических лиц и семи организаций из КНДР с целью предотвращения финансирования ракетно-ядерной программы Пхеньяна через киберсферу.

Правительство Республики Корея решило ввести односторонние санкции против четырех физических лиц и семи организаций из КНДР с целью предотвращения финансирования ракетно-ядерной программы Пхеньяна через киберсферу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

"Правительство решило принять меры в ответ на незаконную деятельность в киберпространстве, которая является одним из главных источников финансирования ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Было решено ввести самостоятельные санкции против четырех физических лиц и семи организаций из КНДР, которые зарабатывают средства для ракетно-ядерной программы с помощью незаконной деятельности в киберпространстве, в том числе получая заказы в IT-сфере за рубежом", - заявили в МИД Южной Кореи.

"Это первые самостоятельные санкции Республики Корея против Северной Кореи в киберсфере", - отметили дипломаты. Среди семи организаций названа хакерская группировка Lazarus Group, среди физических лиц - Пак Чин Хёк, который, по версии Сеула, участвовал в кибератаке на компанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году.

Как пишет агентство Yonhap, существуют подозрения, что северокорейские хакеры занимаются кражей криптовалюты для финансирования ядерной программы.