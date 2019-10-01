Южная Корея впервые представила истребители F-35A в День вооруженных сил

Южная Корея впервые представила закупленные у США истребители F-35A на праздновании 71-го Дня вооруженных сил страны на авиабазе в Тэгу.

Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап.

Всего на мероприятии показали четыре истребителя. Три из них участвовали в демонстрационном полете, еще один лично проинспектировал президент страны Мун Чжэ Ин, который прибыл в Тэгу на вертолете KUH-1 "Сурион", единолично разработанном южнокорейской авиационно-космической корпорацией KAI. Как отмечает агентство, вертолет впервые принял на борт действующего президента.Всего в мероприятии приняли участие около 2 тысяч военных и более 30 единиц техники.К 2021 году Южная Корея планирует получить 40 истребителей F-35A на сумму 6,1 миллиарда долларов, 13 самолетов уже поступили в распоряжение южнокорейских военных. Сообщается, что истребители могут заступить на боевое дежурство уже в конце года.