Южная Корея вложит до $150 млн в разработку собственной ракеты класса "воздух-земля"

Южная Корея планирует вложить около 146 млн долларов в разработку собственной управляемой ракеты класса "воздух - земля" большой дальности к 2028 году.

Южная Корея планирует вложить около 146 млн долларов в разработку собственной управляемой ракеты класса "воздух - земля" большой дальности к 2028 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация опубликована на сайте Национального управления оборонных закупок (DAPA).

Это будет первая авиационная управляемая ракета южнокорейской разработки. Указывается, что специалисты страны не располагали опытом и технологиями, связанными с установкой снаряда на авиационную технику и его отделением при использовании, однако недавние исследования подтвердили возможности инженеров решить эту задачу.

Разработку будет вести само управление, производством прототипов займутся местные компании. Планируется, что ракетами будут оснащены истребители KF-21, которые находятся на стадии разработки. Если задуманное будет реализовано, ракета станет частью южнокорейской концепции "трех осей", которая включает противовоздушную оборону, превентивный удар и нападение на руководство противника.