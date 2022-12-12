Южная Корея вложит до $150 млн в разработку собственной ракеты класса "воздух-земля"

Южная Корея планирует вложить около 146 млн долларов в разработку собственной управляемой ракеты класса "воздух - земля" большой дальности к 2028 году.
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Это будет первая авиационная управляемая ракета южнокорейской разработки. Указывается, что специалисты страны не располагали опытом и технологиями, связанными с установкой снаряда на авиационную технику и его отделением при использовании, однако недавние исследования подтвердили возможности инженеров решить эту задачу.
Разработку будет вести само управление, производством прототипов займутся местные компании. Планируется, что ракетами будут оснащены истребители KF-21, которые находятся на стадии разработки. Если задуманное будет реализовано, ракета станет частью южнокорейской концепции "трех осей", которая включает противовоздушную оборону, превентивный удар и нападение на руководство противника.