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Южная Корея выделит финансовую помощь на борьбу с коронавирусом

Южная Корея выделит финансовую помощь на борьбу с коронавирусом

Правительство Республики Корея приняло в четверг решение выделить Китаю в качестве помощи на борьбу с распространением нового коронавируса 5 млн долларов. 

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сеул предложил предоставить Пекину средства индивидуальной защиты и гигиены, в том числе 2 млн медицинских масок, в связи с распространением пневмонии нового типа. Кроме того, южнокорейские власти сообщили о намерении передать китайской стороне 100 тыс. защитных костюмов и очков.

Ранее президент страны Мун Чжэ Ин в письме председателю КНР Си Цзиньпину сообщил, что Южная Корея готова оказать Китаю любую поддержку для предотвращения распространения заболевания.

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