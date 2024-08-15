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Южная Корея в июле нарастила импорт СПГ на 17%

Южная Корея в июле нарастила импорт СПГ на 17% Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в июле 2024 года импортировала 3,075 млн тонн СПГ, что на 17% больше, чем за тот же месяц 2023 года.
Другие страны
15 августа 2024 г. 15:03
Южная Корея в июле нарастила импорт СПГ на 17%

Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в июле 2024 года импортировала 3,075 млн тонн СПГ, что на 17% больше, чем за тот же месяц 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает таможенная служба страны.

Для торговли сжиженным природным газом, который перевозится на крупных танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность приема партий между месяцами.

С начала года импорт составил 26,796 млн тонн, что на 4% больше показателя годом ранее (25,743 млн тонн). Разница составляет около 15 стандартных партий. Несмотря на демонстрируемый рост фактического импорта, Международное энергетическое агентство (МЭА) в обновленном (июльском) обзоре продолжает настаивать на прогнозе снижения потребления газа в стране в 2024 году.

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