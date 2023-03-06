Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия

Экспорт вооружений Южной Кореи за прошлый год вырос на 140%, объем поставок вооружений за рубеж составил рекордные $17,33 млрд.

Экспорт вооружений Южной Кореи за прошлый год вырос на 140%, объем поставок вооружений за рубеж составил рекордные $17,33 млрд.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, южнокорейские власти с начала войны в Украине планомерно отказываются от поставок вооружений киевским властям, вместо этого Сеул сконцентрировался на "восполнении мирового пробела в вооружениях".

Крупнейшим заказчиком южнокорейского оружия в прошлом году стала Польша, которая заключила с южнокорейскими производителями сделку на $12,4 млрд, в нее входят поставки Варшаве танков, гаубиц, истребителей и ракетных установок. Издание указывает, что южнокорейские вооружения привлекли внимание многих восточноевропейских стран.

Как отмечает газета, с 2017 по 2021 год оборонная промышленность Южной Кореи показывала лучшие результаты роста среди 25 крупнейших стран - экспортеров вооружений. Для ускорения темпов производства южнокорейские производители оружия также ищут возможности организации производств на местах. Так, компания Hanwha Defense намерена построить завод по производству самоходных гаубиц K9 Thunder в Австралии. Помимо этого большая часть поставляемых Сеулом в Варшаву гаубиц, как ожидается, будет собрана в Польше в сотрудничестве с местными предприятиями.