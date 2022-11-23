Южная Корея успешно испытала новую систему противоракетной обороны

Южная Корея успешно завершила испытания системы противоракетной обороны большой дальности L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile).

Южная Корея успешно завершила испытания системы противоракетной обороны большой дальности L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, система предназначена для уничтожения самолетов и баллистических ракет на дальности до 150 км.

Испытания прошли через три недели после массированного запуска КНДР 23 ракет за один день, система успешно поразила несколько целей.

Вместе с противовоздушным комплексом средней дальности M-SAM L-SAM образует систему эшелонированной ПВО Южной Кореи (Korea Air and Missile Defense — KAMD), способной защитить страну от северокорейских ракет.

Кроме того, на вооружении Южной Кореи остаются американские комплексы Patriot PAC-3 и THAAD для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности.