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Южная Корея, США и Япония провели учения ВМС с авианосцем

Южная Корея, США и Япония провели учения ВМС с авианосцем ВМС Республики Корея, США и морские силы самообороны Японии провели трехсторонние учения с участием американского авианосца Carl Vinson в водах к югу от Корейского полуострова.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 18:21
Южная Корея, США и Япония провели учения ВМС с авианосцем

ВМС Республики Корея, США и морские силы самообороны Японии провели трехсторонние учения с участием американского авианосца Carl Vinson в водах к югу от Корейского полуострова.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Маневры прошли к юго-востоку от острова Чеджудо. С южнокорейской стороны приняли участие оснащенные системой Aegis эсминцы, с японской - эсминцы типа "Мурасамэ". Указывается, что стороны среди прочего отрабатывали действия противовоздушной обороны.

Первая авианосная группа во главе с авианосцем "Карл Винсон" прибыла в южнокорейский Пусан 21 ноября. В субботу лидер КНДР Ким Чен Ын посетил космический центр, где ему показали спутниковые снимки, на которых запечатлили американский корабль. 21 ноября КНДР запустила первый разведывательный спутник "Маллигён-1". В ответ на запуск спутника Республика Корея объявила о частичном приостановлении действия межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере, а в КНДР позднее заявили, что больше не собираются соблюдать все соглашение.

22 ноября американский авианосец посетил министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик.

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