О нас

Южная Корея, США и Япония провели учения с участием бомбардировщика B-1B

Южная Корея, США и Япония провели учения с участием бомбардировщика B-1B Республика Корея, США и Япония провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 11:08
Южная Корея, США и Япония провели учения с участием бомбардировщика B-1B

Республика Корея, США и Япония провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B.

Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Согласно информации, маневры прошли к югу от Корейского полуострова и стали ответом на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. В ходе учений истребители Южной Кореи, США и Японии сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-1B, точное число которых не указывается. Также отрабатывалось нанесение удара по цели для "демонстрации подавляющих возможностей" B-1B.

Напомним, что 1 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) уведомило, что КНДР произвела 31 октября запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19". Она поднялась на высоту 7 687,5 км и преодолела расстояние более 1 000 км. Перед этим ЦТАК сообщало, что КНДР провела очень важное испытание, запустив МБР по приказу лидера страны Ким Чен Ына.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya, ABŞ və Yaponiya birgə hərbi təlimlər keçiriblər

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
2 ноября 2024 г. 18:51
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
30 октября 2024 г. 22:44
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
2 ноября 2024 г. 12:08
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов
Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов
31 октября 2024 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi