Южная Корея, США и Япония провели учения с участием бомбардировщика B-1B

Республика Корея, США и Япония провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B.

Республика Корея, США и Япония провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B.

Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Согласно информации, маневры прошли к югу от Корейского полуострова и стали ответом на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. В ходе учений истребители Южной Кореи, США и Японии сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-1B, точное число которых не указывается. Также отрабатывалось нанесение удара по цели для "демонстрации подавляющих возможностей" B-1B.

Напомним, что 1 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) уведомило, что КНДР произвела 31 октября запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19". Она поднялась на высоту 7 687,5 км и преодолела расстояние более 1 000 км. Перед этим ЦТАК сообщало, что КНДР провела очень важное испытание, запустив МБР по приказу лидера страны Ким Чен Ына.