Южная Корея, США и Япония осудили запуск северокорейского разведывательного спутника

Дипломаты из Южной Кореи, США и Японии решительно осудили недавний запуск космической ракеты Северной Кореей за его "дестабилизирующий эффект".

Дипломаты из Южной Кореи, США и Японии решительно осудили недавний запуск космической ракеты Северной Кореей за его "дестабилизирующий эффект".

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Korea Times.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава провели беседу по поводу запуска, прошедшего во вторник, который, по утверждению Северной Кореи, вывел на орбиту разведывательный спутник.

"Три страны рассматривают запуск КНДР как нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих любые испытания с использованием технологии баллистических ракет", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи.