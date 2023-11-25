О нас

Южная Корея, США и Япония осудили запуск северокорейского разведывательного спутника

Южная Корея, США и Япония осудили запуск северокорейского разведывательного спутника Дипломаты из Южной Кореи, США и Японии решительно осудили недавний запуск космической ракеты Северной Кореей за его "дестабилизирующий эффект". 
Другие страны
25 ноября 2023 г. 16:59
Южная Корея, США и Япония осудили запуск северокорейского разведывательного спутника

Дипломаты из Южной Кореи, США и Японии решительно осудили недавний запуск космической ракеты Северной Кореей за его "дестабилизирующий эффект".

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Korea Times.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава провели беседу по поводу запуска, прошедшего во вторник, который, по утверждению Северной Кореи, вывел на орбиту разведывательный спутник.

"Три страны рассматривают запуск КНДР как нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих любые испытания с использованием технологии баллистических ракет", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya, ABŞ və Yaponiya Pxenyanın kəşfiyyat peykini orbitə buraxmasını pisləyib
Версия на английском языке Top diplomats of S. Korea, US, Japan condemn N. Korea's space rocket launch

Экслюзивные новости

Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi