    Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения Freedom Edge

    Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения Freedom Edge

    Вооруженные силы Республики Корея, США и Японии приступили к трехсторонним учениям Freedom Edge, которые пройдут в международных водах к юго-востоку от южнокорейского острова Чеджудо 15-19 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

    Особенность Freedom Edge состоит в том, что военные отрабатывают свои навыки в нескольких пространствах: на море, в воздухе, в киберпространстве. Они проведут учения по противоракетной и противовоздушной обороне, тренировки будут касаться медицинской эвакуации и перехвата на море. В южнокорейском комитете начальников штабов заявили, что учения призваны стать "ответом на ядерную и ракетную угрозу со стороны" КНДР и что они поспособствуют миру и стабильности в регионе.

    Вооруженные силы трех стран с помощью этих маневров также намерены повысить слаженность и показать "приверженность коллективному обеспечению мира". Учения Freedom Edge будут третьими в своем роде, предыдущие учения под таким названием прошли в июне и ноябре 2024 года. Это будут первые трехсторонние учения при президенте Республики Корея Ли Чжэ Мёне, который пришел к власти в начале июня 2025 года, и при втором сроке администрации президента США Дональда Трампа. Ли Чжэ Мён в отличие от предшественника выступает за диалог с КНДР.

    Одновременно 15-19 сентября вооруженные силы Республики Корея и США проведут двусторонние командно-штабные учения Iron Mace, сценарий которых подразумевает интеграцию ядерного потенциала США с возможностями южнокорейской стороны в сфере обычного вооружения. В этих учениях также отрабатывается "сдерживание ядерной угрозы" со стороны КНДР.

