Южная Корея, США и Япония проводят совместные учения в Японском море

Южная Корея, США и Япония в четверг приступили к совместным военно-морским учениям в Японском море с целью отработать навыки противодействия ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР,

Южная Корея, США и Япония в четверг приступили к совместным военно-морским учениям в Японском море с целью отработать навыки противодействия ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР,.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает "Рёнхап".

Учения проходят в международных водах. К ним, в частности, привлекли южнокорейский эскадренный миноносец типа "Король Седжон Великий", японский эскадренный миноносец тип "Конго" и американский эсминец типа "Арли Бёрк" USS "Бенфолд", который состоит в авианосной ударной группе ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган".

Военные трех стран действуют в соответствии со сценарием, по которому КНДР запускает баллистическую ракету, а им надо засечь ее, отследить полет и перехватить ее.