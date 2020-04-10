Южная Корея получила разрешение у США на поставки гумпомощи Ирану

Республика Корея согласовала с США вопрос поставок товаров гуманитарного характера в Иран и может возобновить их в мае. Сеул получил у Вашингтона лицензию, которая позволит южнокорейским компаниям избежать американских санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

"6 апреля был запущен процесс по гуманитарным поставкам в рамках генеральной лицензии №8", - приводит Yonhap слова своего источника в южнокорейском Министерстве иностранных дел. Эта лицензия позволит компаниям и финансовым институтам Республики Корея избежать санкций американского правительства при проведении определенных торговых операций с Ираном, поясняет Yonhap.

В рамках этого механизма южнокорейские компании должны тщательно проверять своих иранских контрагентов с тем, чтобы поставляемые ими товары, в том числе лекарства и медицинское оборудование, использовались по назначению. Отмечается, что экспорт может возобновиться через месяц.