Южная Корея считает, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Запущенная КНДР в четверг баллистическая ракета, предположительно, является межконтинентальной.
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"Северокорейская ракета, как кажется, представляет из себя межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную по крутой траектории", - говорится в сообщении комитета. Южнокорейские военные также информировали, что запуск состоялся в 07:10 по местному времени (02:10 по бакинскому времени) из района Пхеньяна в сторону Японского моря.
Как сообщила береговая охрана Японии, ракета упала в районе, находящемся примерно в 300 км к западу от острова Окусири за пределами исключительной экономической зоны Японии.
18 сентября КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности, 18 декабря 2023 года народная республика запустила межконтинентальную баллистическую ракету.