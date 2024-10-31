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Южная Корея считает, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Южная Корея считает, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету Запущенная КНДР в четверг баллистическая ракета, предположительно, является межконтинентальной.
Другие страны
31 октября 2024 г. 04:13
Южная Корея считает, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Запущенная КНДР в четверг баллистическая ракета, предположительно, является межконтинентальной.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"Северокорейская ракета, как кажется, представляет из себя межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную по крутой траектории", - говорится в сообщении комитета. Южнокорейские военные также информировали, что запуск состоялся в 07:10 по местному времени (02:10 по бакинскому времени) из района Пхеньяна в сторону Японского моря.

Как сообщила береговая охрана Японии, ракета упала в районе, находящемся примерно в 300 км к западу от острова Окусири за пределами исключительной экономической зоны Японии.

18 сентября КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности, 18 декабря 2023 года народная республика запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya: KXDR qitələrarası balistik raket buraxıb

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