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Южная Корея рассматривает покупку в Польше барражирующих боеприпасов

Южная Корея рассматривает покупку в Польше барражирующих боеприпасов Республика Корея рассматривает возможность покупки в Польше дронов-камикадзе в этом году на фоне испытаний беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) этого типа в КНДР.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 10:31
Южная Корея рассматривает покупку в Польше барражирующих боеприпасов

Республика Корея рассматривает возможность покупки в Польше дронов-камикадзе в этом году на фоне испытаний беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) этого типа в КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Korea Times.

Источники среди южнокорейских властей сообщили о том, что южнокорейское Минобороны направило запрос на приобретение военных беспилотников в Управление программ оборонных закупок Республики Корея, которое "готовится объявить о тендере". Сотрудник управления указал, что недавно южнокорейская делегация посетила Варшаву, чтобы оценить возможности БПЛА и их соответствие требованиям южнокорейской армии. Чиновник отметил, что формат сделки и тендера пока не определены. По данным СМИ, речь может идти о приобретении примерно 200 дронов.

Официальный представитель Министерства обороны Республики Корея признал, что ведомство и профильные органы рассматривают различные варианты по укреплению возможностей в сфере БПЛА, в том числе международные сделки. Сотрудник министерства на условиях анонимности сказал, что консультации вокруг польских БПЛА "значительно продвинулись, учитывая их доказанную эффективность", включая экономическую. Газета предполагает, что, вероятнее всего, речь идет о дронах Warmate. Их максимальная взлетная масса достигает 5,7 кг, практическая дальность полета составляет 30 км, в воздухе они могут находиться до часа, уточняет The Korea Times.

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Версия на английском языке S. Korea to buy Polish UAVs to counter NK's suicide drone threats

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