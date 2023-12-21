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Южная Корея рассматривает меры по обеспечению безопасности в Красном море

Южная Корея рассматривает меры по обеспечению безопасности в Красном море Министерство обороны Республики Корея изучает, какие меры мог бы принять Сеул, чтобы поспособствовать обеспечению безопасности и свободы мореходства в Красном море.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 12:45
Южная Корея рассматривает меры по обеспечению безопасности в Красном море

Министерство обороны Республики Корея изучает, какие меры мог бы принять Сеул, чтобы поспособствовать обеспечению безопасности и свободы мореходства в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель ведомства Чон Ха Гю в ходе брифинга.

"Мы рассматриваем различные предложения, будем вести консультации с профильными органами. Мы согласны, что в том регионе должна быть гарантирована свобода мореходства. Мы намерены консультироваться с профильными органами, какой вклад и помощь нужны, исходя из наших государственных интересов и статуса. И какие предложения будут уместны", - сказал он.

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