Южная Корея провела учения на спорных островах Токто

Южнокорейские военные провели учения по защите островов Токто, которые являются предметом территориального спора с Японией.

Южнокорейские военные провели учения по защите островов Токто, которые являются предметом территориального спора с Японией.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По его данным, маневры начались 22 декабря, в них приняли участие представители военно-морского флота и береговой охраны. Эти учения носят регулярный характер и проводятся дважды в год. В ходе мероприятия южнокорейские военнослужащие отрабатывали действия по недопущению "проникновения иностранных сил" на территорию, пишет Yonhap со ссылкой на источник.

Японские власти 16 декабря опубликовали обновленную стратегию национальной безопасности, в которой в очередной раз заявили о принадлежности островов Японии. В МИД Республики Корея выразили протест в связи с этим.

Учения на Токто начали проводить еще в 1986 году, с 2003-го их организуют дважды в год.

Острова Токто (Такэсима, также известны как скалы Лианкур) являются предметом спора между Токио и Сеулом. Этот архипелаг контролирует Республика Корея. Он был включен в состав японской префектуры в 1905 году, однако по окончании Второй мировой войны Япония лишилась контроля над ним.