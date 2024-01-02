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Южная Корея провела артиллерийские учения в ответ на угрозы Ким Чен Ына

Южная Корея провела артиллерийские учения в ответ на угрозы Ким Чен Ына Южная Корея должна заставить КНДР почувствовать, что ее безрассудное поведение станет прелюдией к ее собственному разрушению.
Другие страны
2 января 2024 г. 01:42
Южная Корея провела артиллерийские учения в ответ на угрозы Ким Чен Ына

Южная Корея должна заставить КНДР почувствовать, что ее безрассудное поведение станет прелюдией к ее собственному разрушению.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap News Agency, об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Шин сделал это заявление после того, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын назвал межкорейские связи отношениями "двух враждебных друг другу государств" и призвал активизировать подготовку к "подавлению всей территории Южной Кореи".

Глава Минобороны также подчеркнул, что ошибочно рассматривать Южную Корею как партнера по примирению и воссоединению.

"Мы должны заставить КНДР почувствовать всем сердцем, что безрассудное провокационное поведение, которое угрожает Республике Корея, вскоре станет прелюдией к разрушению", - сказал Шин.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Kim Çen Inın təhdidlərinə hərbi təlimlərlə cavab verib

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