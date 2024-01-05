Южная Корея проведет ответные учения со стрельбами в Желтом море

Подразделения Корпуса морской пехоты Республики Корея, как ожидается, проведут учения со стрельбой в ответ на артиллерийский обстрел КНДР.

Подразделения Корпуса морской пехоты Республики Корея, как ожидается, проведут учения со стрельбой в ответ на артиллерийский обстрел КНДР.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в военных кругах.

Предполагается, что в учениях примут участие части, расположенные на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо.

Ранее в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея сообщили, что береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, расположенных в Желтом море. По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.