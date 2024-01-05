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Южная Корея проведет ответные учения со стрельбами в Желтом море

Южная Корея проведет ответные учения со стрельбами в Желтом море Подразделения Корпуса морской пехоты Республики Корея, как ожидается, проведут учения со стрельбой в ответ на артиллерийский обстрел КНДР.
Другие страны
5 января 2024 г. 09:32
Южная Корея проведет ответные учения со стрельбами в Желтом море

Подразделения Корпуса морской пехоты Республики Корея, как ожидается, проведут учения со стрельбой в ответ на артиллерийский обстрел КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в военных кругах.

Предполагается, что в учениях примут участие части, расположенные на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо.

Ранее в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея сообщили, что береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, расположенных в Желтом море. По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

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