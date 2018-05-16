Южная Корея продолжит совместные с США учения, несмотря на протест КНДР

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Южная Корея и США продолжат совместные маневры ВВС Max Thunder несмотря на протесты со стороны КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южнокорейское министерство национальной обороны.

"Учения продолжатся согласно плану, и у Южной Кореи и США нет никаких разногласий по этому поводу", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что целью маневров является повышение квалификации пилотов, а не отработка оперативного плана или задач по нападению.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о том, что власти КНДР отменили намеченные на 16 мая переговоры с Сеулом, поскольку на прошлой неделе начались американо-южнокорейские военно-воздушные учения Max Thunder. Пхеньян также поставил под вопрос проведение саммита США - КНДР.