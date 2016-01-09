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    Южная Корея продолжает вещание на границе с КНДР

    В пятницу Сеул возобновил пропагандистское вещание на границе с Севером

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Республика Корея в субботу продолжила пропагандистское вещание на границе с КНДР. Об этом сообщило южнокорейское военное командование, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Мы продолжаем вещание громкоговорителей в 10 точках на границе", - цитирует агентство Ренхап представителя командования. По его словам, к настоящему времени "северокорейские военные не предпринимали никаких экстренных действий". 6 января КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

    Как говорится в заявлении правительства страны, распространенном по каналам информационного агентства ЦТАК, испытание "не оказало негативного воздействия на экологическую обстановку".

    В пятницу Сеул возобновил пропагандистское вещание на границе с Севером в 12:00 по местному времени (06:00 мск). Такие меры стали ответом на проведенное Пхеньяном ядерное испытание. Спустя четыре часа КНДР также включила свои громкоговорители.

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