​Южная Корея продлит режим социального дистанцирования

Южная Корея (РК) продлит до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде, заново откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения и социального обеспечения РК.

Напомним, что ранее власти Южной Кореи призвали граждан не покидать лишний раз свои дома, не проводить без крайней необходимости религиозные и другие массовые собрания, закрыть спортзалы и развлекательные учреждения. Сначала такие меры ввели с 22 марта по 5 апреля, но затем продлили срок до 19 апреля.