Южная Корея продлила усиленные антивирусные меры

Власти Южной Кореи продлили еще на две недели действие усиленных антивирусных мер из-за распространения коронавируса, включая штамм "омикрон".

Власти Южной Кореи продлили еще на две недели действие усиленных антивирусных мер из-за распространения коронавируса, включая штамм "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по сообщению министерства здравоохранения страны, меры продлены до 16 января.

С учетом того, что более 90% населения страны вакцинированы с 1 ноября правительство Южной Кореи ввело политику "Вместе с COVID-19", которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, однако резкий рост числа новых заражений вынудил власти вернуться к ужесточению мер.