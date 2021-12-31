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Южная Корея продлила усиленные антивирусные меры

Южная Корея продлила усиленные антивирусные меры Власти Южной Кореи продлили еще на две недели действие усиленных антивирусных мер из-за распространения коронавируса, включая штамм "омикрон".
Другие страны
31 декабря 2021 г. 10:45
Южная Корея продлила усиленные антивирусные меры

Власти Южной Кореи продлили еще на две недели действие усиленных антивирусных мер из-за распространения коронавируса, включая штамм "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по сообщению министерства здравоохранения страны, меры продлены до 16 января.

С учетом того, что более 90% населения страны вакцинированы с 1 ноября правительство Южной Кореи ввело политику "Вместе с COVID-19", которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, однако резкий рост числа новых заражений вынудил власти вернуться к ужесточению мер.

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