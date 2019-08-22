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Южная Корея призвала КНДР в кратчайшие сроки вернуться к диалогу

Южная Корея призвала КНДР в кратчайшие сроки вернуться к диалогу

Республика Корея остается приверженной всем достигнутым ранее договоренностям с КНДР и призывает Пхеньян как можно скорее вернуться за стол переговоров. 

Как передаёт Report, об этом заявил в четверг журналистам на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

Таким образом он прокомментировал заявление МИД КНДР о том, что действия Республики Корея и США не способствуют диалогу. "Диалог и сотрудничество - единственный путь для реализации совместных деклараций Севера и Юга. Это наша неизменная позиция, а все разногласия можно урегулировать посредством переговоров", - подчеркнул чиновник.

"Призываем Север откликнуться на наши усилия, совместно строить мир на Корейском полуострове и развивать двусторонние отношения", - добавил он.

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