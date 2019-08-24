Южная Корея призвала КНДР не усиливать напряжённость на полуострове

Власти Южной Кореи обеспокоены новыми ракетными запусками КНДР и призывают её не совершать действий, которые могут привести к усилению напряжённости в регионе.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи.

"Участники встречи под председательством главы СНБ Чон Ый Ёна выражают серьёзную обеспокоенность новыми запусками и призывают Северную Корею воздержаться от действий, ведущих к эскалации напряжённости", - заявили в администрации.

Согласно данным ведомства, Южная Корея продолжит совместно с США сбор информации о ракетах КНДР. В Сеуле также призывают Северную Корею продолжить переговоры по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Ранее правительство Японии сообщило об очередном ракетном пуске северокорейских баллистических ракет.