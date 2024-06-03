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Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР

Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР Совет нацбезопасности (СНБ) Южной Кореи рассмотрит проект о полном прекращении действия межкорейского военного соглашения 2018 года.
Другие страны
3 июня 2024 г. 10:36
Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР

Совет нацбезопасности (СНБ) Южной Кореи рассмотрит проект о полном прекращении действия межкорейского военного соглашения 2018 года.

Как передает Report, об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

Согласно проекту, действие соглашения будет прекращено то тех пор, пока доверие между Сеулом и Пхеньяном не будет восстановлено.

Отмечается, на сегодняшнем заседании СНБ было решено внести рассмотрение законопроекта в повестку завтрашнего заседания.

Межкорейское соглашение (19 сентября 2018 года) предполагает меры по снижению напряженности в военной сфере, в том числе установление буферных зон в пограничных районах. В ноябре 2023 года Южная Корея заявила о частичном отказе соблюдать условия этого соглашения. Причиной такого решения стал запуск КНДР разведывательных спутников.

31 мая Министерство объединения Южной Кореи предупредило, что примет "невыносимо" болезненные меры против Северной Кореи, если она продолжит совершать провокации. Власти рассматривают возможность провести "психологическую войну" против КНДР, которая включает в себя вещание громкоговорителей вдоль границы и рассылку листовок с критикой режима Северной Кореи.

28 мая, 29 мая и 2 июня КНДР отправила шары с мусором и навозом в сторону Южной Кореи. За все время границу пересекли 260 шаров. Замминистра обороны КНДР Ким Ган Ир заявлял, что воздушные шары с мусором запустили после того, как на территории КНДР нашли агитационные материалы из Южной Кореи.

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Версия на английском языке South Korea suspends military pact with North Korea amid rising tensions

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